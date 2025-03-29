Новый премьер Канады попал в скандал из-за плагиата в диссертации

Руководитель докторской диссертации Марка Карни в Оксфордском университете недавно рассказала, что Карни закончил свою диссертацию "чрезвычайно быстро" менее чем за два года.

The National Post получила копию докторской диссертации Карни 1995 года по экономике в Оксфордском университете под названием "Динамическое преимущество конкуренции". По их данным, согласно заключению трех университетских академиков, которые проверяли материал, там есть 10 случаев очевидного плагиата.

В нескольких разделах своей диссертации Карни якобы использовал полные цитаты, парафразы или несколько модифицированные цитаты из четырех предыдущих работ без надлежащего признания или указания авторства.

"Он просто прямо повторяет без цитат. Это то, что мы называем плагиатом", - сказал доцент и член консультативного комитета президента UBC Okanagan по дисциплине студентов, который занимается делами о плагиате для университета, Джеффри Сигалет.

В четверг вечером, через несколько часов после отправки заявления Мейера, представитель либеральной кампании Изабелла Орозко-Мэдисон назвала обвинения в плагиате "безответственной неправильной характеристикой" работы Карни.