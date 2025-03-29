Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації

Новий прем’єр Канади Марк Карні опинився в центрі скандалу через звинувачення у плагіаті. Вчені виявили щонайменше 10 некоректних запозичень у його докторській дисертації, захищеній в Оксфорді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
Керівник докторської дисертації Марка Карні в Оксфордському університеті нещодавно розповіла, що Карні закінчив свою дисертацію "надзвичайно швидко" менш ніж за два роки.
The National Post отримала копію докторської дисертації Карні 1995 року з економіки в Оксфордському університеті під назвою "Динамічна перевага конкуренції". За їх даними, згідно з висновком трьох університетських академіків, які перевіряли матеріал, там є 10 випадків очевидного плагіату.
У кількох розділах своєї дисертації Карні нібито використовував повні цитати, парафрази або дещо модифіковані цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання чи зазначення авторства.
"Він просто прямо повторює без цитат. Це те, що ми називаємо плагіатом", - сказав доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з дисципліни студентів, який займається справами про плагіат для університету, Джеффрі Сігалет.
У четвер увечері, через кілька годин після надсилання заяви Мейєра, речник ліберальної кампанії Ізабелла Орозко-Медісон назвала звинувачення в плагіаті "безвідповідальною неправильною характеристикою" роботи Карні.
Марк Карні, колишній керівник Центрального банку Канади та Банку Англії, обраний наступником Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади.
У березні 2025 року він отримав найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії, випередивши інших кандидатів, зокрема колишню міністерку фінансів Христю Фріланд.
Карні, якого вважають "новачком" у політиці, раніше працював у інвестиційному банку Goldman Sachs, а також обіймав посаду спеціального посланника ООН з питань клімату та фінансів.
Під час передвиборчої кампанії він наголошував на необхідності відновлення економіки Канади та підтримці відповідних заходів у відповідь на торговельні виклики з боку США.
Детальніше по нового прем'єра, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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