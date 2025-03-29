Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації

Керівник докторської дисертації Марка Карні в Оксфордському університеті нещодавно розповіла, що Карні закінчив свою дисертацію "надзвичайно швидко" менш ніж за два роки.

The National Post отримала копію докторської дисертації Карні 1995 року з економіки в Оксфордському університеті під назвою "Динамічна перевага конкуренції". За їх даними, згідно з висновком трьох університетських академіків, які перевіряли матеріал, там є 10 випадків очевидного плагіату.

У кількох розділах своєї дисертації Карні нібито використовував повні цитати, парафрази або дещо модифіковані цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання чи зазначення авторства.

"Він просто прямо повторює без цитат. Це те, що ми називаємо плагіатом", - сказав доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з дисципліни студентів, який займається справами про плагіат для університету, Джеффрі Сігалет.

У четвер увечері, через кілька годин після надсилання заяви Мейєра, речник ліберальної кампанії Ізабелла Орозко-Медісон назвала звинувачення в плагіаті "безвідповідальною неправильною характеристикою" роботи Карні.