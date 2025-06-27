Дело Гусакова: полиция проводит обыски сразу в нескольких городах

По делу Назария Гусакова следователи Главного следственного управления нацполиции проводят обыски во Львове и Киеве по местам его проживания и по адресам лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата для лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюте.

Отмечается, что киберполиция также анализирует информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы.

Полиция также устанавливает круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий. Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.

Кто такой Назарий Гусаков

Напомним, что 31-летний житель Львова Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), стал фигурантом громкого скандала. Его подозревают в возможных злоупотреблениях при сборе средств на собственное лечение.

Гусаков имеет тяжелую форму редкого генетического заболевания, из-за которого почти не способен двигаться. Его жизнь поддерживается препаратами, на которые ежемесячно требуется не менее 5 тысяч евро. Часть медикаментов обеспечивает городская власть, но мужчина неоднократно объявлял публичные собрания в соцсетях - заявлял о недостатке дозировки и необходимости прохождения реабилитации.

Однако в июне этого года пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие прозрачной отчетности по расходам, повторное использование изображений для подтверждения покупки лекарств, а также старые упоминания об азартных играх в сообщениях самого Гусакова. Прямых доказательств нецелевого использования средств пока не обнародовано.

Делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.

Против Гусакова открыты дела по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Полиция устанавливает количество пострадавших и круг возможных сообщников.