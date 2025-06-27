Новый поворот в деле Гусакова. Доверенное лицо травмировало копа во время побега, - источники

Правоохранители во время следственных действий по делу Назария Гусакова задержали его лучшего друга и доверенное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, банковскую карточку задержанного Гусаков использовал для сбора средств на лечение.

Во время обысков мужчина сопротивлялся и пытался скрыться на авто, умышленно наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его.



"Убежать не удалось - его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штраф площадку", - рассказали источники.

За сопротивление полиции с применением насилия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кто такой Назарий Гусаков

31-летний львовянин Назарий Гусаков, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), оказался в центре резонансного скандала. Его подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами.

Гусаков имеет тяжелую форму редкого генетического заболевания, что существенно ограничивает его подвижность. Для поддержания жизни он ежемесячно требует не менее 5 тысяч евро на лекарства. Часть препаратов предоставляет городская власть Львова, однако мужчина неоднократно объявлял публичные сборы в соцсетях, объясняя это недостатком доз и необходимостью проходить реабилитацию.

В июне этого года в соцсетях появились многочисленные вопросы относительно прозрачности сборов. Пользователи обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование фото, которые должны были иллюстрировать покупку лекарств, а также на упоминания об азартных играх в старых публикациях Гусакова. При этом прямых доказательств нецелевого использования донатов пока не обнародовано.