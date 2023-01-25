Новый посол США в России прибудет в Москву в ближайшие дни, - Госдеп
Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца января и в ближайшие дни приступит к работе.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
По его словам, сейчас Трейси проводит встречи и консультации на разных уровнях в Вашингтоне.
"Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в РФ, где она вручит верительную грамоту, в ближайшие дни. Мы ожидаем, что она будет в Москве до конца этого месяца",— отметил спикер Госдепартамента США.
После ухода Джона Салливана с должности посла в России обязанности временного поверенного в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд.
Напомним, еще 22 сентября 2022 года стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.
Позже Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.
Также сообщалось, что 4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.
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