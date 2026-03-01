ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новый учебник по дронам появится и на оккупированных территориях - чему будут учить детей

Украина, Воскресенье 01 марта 2026 02:00
UA EN RU
Новый учебник по дронам появится и на оккупированных территориях - чему будут учить детей Фото: школьники (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В России официально издан учебник по беспилотным летательным аппаратам для учеников 10–11 классов. Пособие планируют использовать не только в российских школах, но и в учебных заведениях на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

Читайте также: Небензя в Нью-Йорке вдруг стал "главным миротворцем": что Россия требует в ООН

Чему будут обучать школьников

Согласно содержанию издания, старшеклассники будут проходить полный цикл создания беспилотника — от проектирования до испытаний.

В программе предусмотрены конструирование, программирование, 3D-моделирование, применение компьютерного зрения и элементов искусственного интеллекта.

Отдельные разделы посвящены регистрации БпЛА и взаимодействию с надзорными органами.

Непрерывная подготовка с 8 класса

Ранее, в 2024 году, в России уже выпустили учебное пособие по беспилотникам для 8–9 классов, которое применяется на уроках технологий.

Таким образом формируется последовательная система подготовки школьников к работе с БпЛА — от средней школы к старшей.

Позиция властей

Российские чиновники заявляют, что речь идет о профориентации и развитии технических навыков у подростков.

В то же время на фоне полномасштабной войны и активного использования дронов в боевых действиях внедрение подобных дисциплин в школьную программу рассматривается как элемент милитаризации образования.

Фактически формируется кадровая база для сферы беспилотных систем и подготовка к участию в войне начинается еще в школе.

Напоминаем, что в Украине запускают оперативную систему информирования о пропусках занятий в школах и детских садах: данные о прогулах будут передаваться в режиме реального времени между педагогами, полицией и социальными службами для более быстрого реагирования.

Отметим, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать правила относительно использования мобильных телефонов во время уроков, если такие ограничения согласованы с родителями. При этом отдельные распоряжения или специальные указания от Министерства образования и науки для внедрения подобного "социального договора" не нужны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше