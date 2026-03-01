Новый учебник по дронам появится и на оккупированных территориях - чему будут учить детей
В России официально издан учебник по беспилотным летательным аппаратам для учеников 10–11 классов. Пособие планируют использовать не только в российских школах, но и в учебных заведениях на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.
Чему будут обучать школьников
Согласно содержанию издания, старшеклассники будут проходить полный цикл создания беспилотника — от проектирования до испытаний.
В программе предусмотрены конструирование, программирование, 3D-моделирование, применение компьютерного зрения и элементов искусственного интеллекта.
Отдельные разделы посвящены регистрации БпЛА и взаимодействию с надзорными органами.
Непрерывная подготовка с 8 класса
Ранее, в 2024 году, в России уже выпустили учебное пособие по беспилотникам для 8–9 классов, которое применяется на уроках технологий.
Таким образом формируется последовательная система подготовки школьников к работе с БпЛА — от средней школы к старшей.
Позиция властей
Российские чиновники заявляют, что речь идет о профориентации и развитии технических навыков у подростков.
В то же время на фоне полномасштабной войны и активного использования дронов в боевых действиях внедрение подобных дисциплин в школьную программу рассматривается как элемент милитаризации образования.
Фактически формируется кадровая база для сферы беспилотных систем и подготовка к участию в войне начинается еще в школе.
