Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов
Верховная Рада не поддержала постановление о переименовании названий 333 населенных пунктов Украины. За документ проголосовали только 208 народных депутатов.
Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", - написал он.
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты пошли на согласительный совет из-за этого законопроекта.
Деколонизация Украины
В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", касающийся деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины.
27 июля 2023 года закон вступил в силу. Его цель – противодействие российской имперской пропаганде.
Украинский институт национальной памяти предложил переименовать 183 населенных пункта, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
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