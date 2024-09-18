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Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов

Среда 18 сентября 2024 12:52
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Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Верховная Рада не поддержала постановление о переименовании названий 333 населенных пунктов Украины. За документ проголосовали только 208 народных депутатов.

Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", - написал он.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты пошли на согласительный совет из-за этого законопроекта.

Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов

Деколонизация Украины

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", касающийся деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины.

27 июля 2023 года закон вступил в силу. Его цель – противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предложил переименовать 183 населенных пункта, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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