Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 населенных пунктов

Верховная Рада не поддержала постановление о переименовании названий 333 населенных пунктов Украины. За документ проголосовали только 208 народных депутатов.

Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения", - написал он.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты пошли на согласительный совет из-за этого законопроекта.