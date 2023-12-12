Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина

Неназванный чиновник рассказал в комментарии изданию, что в пакет на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:

дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

противотанковые системы;

артиллерийские снаряды;

ракеты;

боеприпасы для разрушения препятствий;

4 миллиона патронов для стрелкового оружия;

генераторы и другое оборудование и запасные части.

По информации издания, с учетом этого пакета помощи у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В ходе встречи Байден объявил, что подписал соглашение о выделении на военную помощь Украине 200 миллионов долларов.

Стоит заметить, что предыдущий пакет военной помощи США объявили 6 декабря. Туда также входили боеприпасы для HIMARS и другое вооружение.