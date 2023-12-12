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Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, туда войдут ракеты для HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Неназванный чиновник рассказал в комментарии изданию, что в пакет на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:

  • дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты; 
  • противотанковые системы;
  • артиллерийские снаряды;
  • ракеты; 
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • генераторы и другое оборудование и запасные части.

По информации издания, с учетом этого пакета помощи у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 

В ходе встречи Байден объявил, что подписал соглашение о выделении на военную помощь Украине 200 миллионов долларов.

Стоит заметить, что предыдущий пакет военной помощи США объявили 6 декабря. Туда также входили боеприпасы для HIMARS и другое вооружение. 

 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПомощь УкраинеВоенная помощь