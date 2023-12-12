Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, туди увійдуть ракети для HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Неназваний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:
За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Під час зустрічі Байден оголосив, що підписав угоду про виділення на військову допомогу Україні 200 мільйонів доларів.
Попередній пакет військової допомоги США оголосили 6 грудня. Туди також входили боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.
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