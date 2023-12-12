ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина

Вашингтон, Вторник 12 декабря 2023 23:07
UA EN RU
Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, туда войдут ракеты для HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Неназванный чиновник рассказал в комментарии изданию, что в пакет на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:

  • дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • противотанковые системы;
  • артиллерийские снаряды;
  • ракеты;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • генераторы и другое оборудование и запасные части.

По информации издания, с учетом этого пакета помощи у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В ходе встречи Байден объявил, что подписал соглашение о выделении на военную помощь Украине 200 миллионов долларов.

Стоит заметить, что предыдущий пакет военной помощи США объявили 6 декабря. Туда также входили боеприпасы для HIMARS и другое вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина
Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год