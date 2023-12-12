Новый пакет военной помощи от США: AP узнало, какое вооружение получит Украина
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, туда войдут ракеты для HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Неназванный чиновник рассказал в комментарии изданию, что в пакет на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:
- дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- противотанковые системы;
- артиллерийские снаряды;
- ракеты;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
- генераторы и другое оборудование и запасные части.
По информации издания, с учетом этого пакета помощи у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
В ходе встречи Байден объявил, что подписал соглашение о выделении на военную помощь Украине 200 миллионов долларов.
Стоит заметить, что предыдущий пакет военной помощи США объявили 6 декабря. Туда также входили боеприпасы для HIMARS и другое вооружение.
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