Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, туди увійдуть ракети для HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Неназваний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання і запасні частини.

За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Під час зустрічі Байден оголосив, що підписав угоду про виділення на військову допомогу Україні 200 мільйонів доларів.

Попередній пакет військової допомоги США оголосили 6 грудня. Туди також входили боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.