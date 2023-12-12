ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна

Вашингтон, Вівторок 12 грудня 2023 23:07
UA EN RU
Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, туди увійдуть ракети для HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Неназваний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:

  • додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
  • протитанкові системи;
  • артилерійські снаряди;
  • ракети;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;
  • генератори та інше обладнання і запасні частини.

За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Під час зустрічі Байден оголосив, що підписав угоду про виділення на військову допомогу Україні 200 мільйонів доларів.

Попередній пакет військової допомоги США оголосили 6 грудня. Туди також входили боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна
Новий пакет військової допомоги від США: AP дізналося, яке озброєння отримає Україна
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік