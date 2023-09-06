Не только Блинкен. В Киев прибыла премьер-министр Дании

Сегодня, 6 сентября, кроме государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, в Киев с визитом также прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В Парламенте выступает премьер-министр Дании Метте Фредериксен", - пишет народный депутат.

Фото: Метте Фредериксен выступает в Верховной Раде (t.me/yzheleznyak)

Сейчас другие подробности ее визита не раскрываются. Стоит добавить, что вероятно из соображений безопасности, информация о визите Метте Фредериксен, как и Энтони Блинкена, ранее не раскрывалась.

Визит высокопоставленных чиновников 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в Украину также прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. С самого утра в Киеве было частично перекрыто движение транспорта в центре. Обычно это делают именно во время визита международных лидеров или делегаций.

Как пишет CNN, со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента, во время визита Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов нового финансирования.