Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)

"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилось там более двух лет. И вот наконец они дома", - сообщил президент.

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Домой вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также пограничной службы и Нацгвардии.

Фото: Украина вернула домой новую группу военных (t.me/V_Zelenskiy_official)

Раненые и тяжелобольные

Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что освобожденные воины имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.

"Все освобожденные сегодня защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса", - говорится в сообщении.

Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые удерживались в плену с 2022 года.

В Коордштабе добавили, что обменный процесс продолжается, а точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Фото: Украина вернула раненых и тяжелобольных воинов (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.

