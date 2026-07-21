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Новый министр обороны Британии выступил с первым заявлением об Украине

10:52 21.07.2026 Вт
2 мин
Уэс Стритинг дал украинцам важное обещание
aimg Юлия Капитонова
Фото: Уэс Стритинг, министр обороны Великобритании (Getty Images)

Уэс Стритинг возглавил Министерство обороны Великобритании в правительстве нового премьер-министра Энди Бернема. Он сразу же объявил свою позицию по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцелярии Энди Бернема.

Уэс Стритинг публично подчеркнул, что ключевой приоритет нового правительства Великобритании - обеспечение безопасности страны.

Как отметил министр обороны, для него честь занять столь важную должность.

"Мы обеспечим, чтобы наши вооруженные силы имели необходимые ресурсы, и будем твердо стоять бок о бок с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", - подчеркнул Стритинг.

Стоит отметить, что нового британского премьера Энди Бернема часто называют одним из самых преданных сторонников Украины в британской политике.

Кто такой Вес Стритинг - новый министр обороны Британии

Он решил посвятить свою жизнь общественной и политической деятельности еще во время учебы в университете.

В 2008 - 2010 годах Стритинг возглавлял Национальный союз студентов, а затем работал над вопросами образования в благотворительной организации ЛГБТ-сообщества Stonewall.

Кроме того, он являлся муниципальным депутатом лондонского района Редбридж.

В 2015 году Стритинг впервые победил на парламентских выборах в округе Северный Илфорд. Через два года он снова одержал победу в своем округе, несмотря на всеобщее поражение Лейбористской партии.

В 2020 году политик стал теневым младшим министром школ. Через год он вошел в теневое правительство Кира Стармера, возглавив новое направление по вопросам детской бедности.

В ноябре 2021 года Стритинг был назначен теневым министром здравоохранения и социального обеспечения.

С июля 2024 года по май 2026 года он занимал должность министра здравоохранения и социального обеспечения в лейбористском правительстве Стармера.

В настоящее время Уэсу Стритингу 43 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Король Севера" Энди Бернем стал новым премьером Британии.

Кроме того, стало известно, что Зеленский провел первый разговор с новым британским лидером.

Кто такой на самом деле Энди Бернем и как он относится к Украине - читайте в нашем материале.

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