Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине

Новоназначенный временный исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.
Выступая на церемонии по случаю вступления в должность, Запрянов отметил необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.
"Мы будем пытаться ускорить оказание помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи", - отметил он.
Признавая критическую необходимость быстрых действий, Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительный период бездействия и должно приоритетно наращивать темпы деятельности.
Кроме того, новый глава оборонного ведомства Болгарии отметил важность завершения стратегической ревизии в сфере обороны и наметил планы по решению существующих проблем в вооруженных силах и усилению обороноспособности страны.
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.
В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.
В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.
Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.
А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.
Уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.
Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.