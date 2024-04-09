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Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине

Фото: временный исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новоназначенный временный исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Выступая на церемонии по случаю вступления в должность, Запрянов отметил необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.

"Мы будем пытаться ускорить оказание помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи", - отметил он.

Признавая критическую необходимость быстрых действий, Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительный период бездействия и должно приоритетно наращивать темпы деятельности.

Кроме того, новый глава оборонного ведомства Болгарии отметил важность завершения стратегической ревизии в сфере обороны и наметил планы по решению существующих проблем в вооруженных силах и усилению обороноспособности страны.

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.

Уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.

Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.

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