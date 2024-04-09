Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине

Выступая на церемонии по случаю вступления в должность, Запрянов отметил необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.

"Мы будем пытаться ускорить оказание помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи", - отметил он.

Признавая критическую необходимость быстрых действий, Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительный период бездействия и должно приоритетно наращивать темпы деятельности.

Кроме того, новый глава оборонного ведомства Болгарии отметил важность завершения стратегической ревизии в сфере обороны и наметил планы по решению существующих проблем в вооруженных силах и усилению обороноспособности страны.