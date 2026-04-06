Новый маршрут к морю: Украина запускает поезд из Киева в Болгарию через Румынию
Украина готовится запустить новый международный железнодорожный маршрут в болгарскую Варну. Предварительные договоренности по маршруту и графику движения уже достигнуты с иностранными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
Каким будет маршрут
Поезд будет курсировать по маршруту: Киев - Львов - Черновцы - Сучава - Бухарест - Варна.
По словам Кулебы, маршрут составляли так, чтобы обеспечить максимальное удобство для пассажиров и одновременно избежать простоев подвижного состава. Благодаря этому удалось не повышать стоимость билетов и сохранить ресурс вагонов для других направлений.
Продолжительность поездки
Ориентировочное время в пути составит до 30 часов. В Минразвития отмечают, что столько же времени занимает и автобусный маршрут, однако путешествовать поездом пассажиры смогут более комфортно.
Маршрут поезда Киев - Львов - Черновцы - Сучава - Бухарест - Варна (инфографика: Минразвития)
Кроме того, путешествие поездом более предсказуемо для пассажиров. Окончательное время в пути обещают сообщить после тестового рейса.
В Минразвития планируют запустить маршрут уже в начале июня. Это решение, в частности, важно для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых.
Стоимость проезда
Стоимость проезда пока не известна - продолжаются переговоры по тарифной политике. Румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволит снизить стоимость билетов.
