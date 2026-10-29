663 тысячи гривен за ноутбук: что сделало новый MacBook Pro рекордно дорогим

Топовые конфигурации MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном стоят более 14 тысяч долларов США. Украинцам, желающим приобрести самую дорогую версию ноутбука, придется заплатить около 662 700 гривен.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Ключевым фактором, сформировавшим итоговую цену флагманского ноутбука, стал гигантский объем накопителя.
Из-за длительного дефицита компонентов памяти на рынке, опция SSD на 16 терабайтов увеличивает итоговую стоимость устройства сразу на 7000 долларов (почти 318 850 гривен).
Технические характеристики максимальной комплектации:
Разница в цене между самой доступной и дорогой версией нового MacBook Pro достигает 11 650 долларов США (около 530 645 гривен).
Для сравнения, настольный компьютер Mac Studio в максимальной конфигурации с чипом M5 Ultra и 512 гигабайтами ОЗУ стоит 29 799 долларов (около 1,35 млн гривен).
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Помимо сенсорного OLED-дисплея с технологией Tandem OLED, флагманский MacBook Pro 2026 года получил обновленный дизайн.
Ноутбук стал тоньше и легче предшественников, получил функциональный вырез Dynamic Island и культовый световой логотип на задней крышке.
Презентация ноутбука состоялась на фоне активного обновления линейки гаджетов компании: