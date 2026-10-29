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663 тысячи гривен за ноутбук: что сделало новый MacBook Pro рекордно дорогим

16:19 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Топовый сенсорный MacBook Pro будет стоить как авто (коллаж: РБК-Украина)

Топовые конфигурации MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном стоят более 14 тысяч долларов США. Украинцам, желающим приобрести самую дорогую версию ноутбука, придется заплатить около 662 700 гривен.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Почему топовая версия нового ноутбука стала рекордно дорогой?

Ключевым фактором, сформировавшим итоговую цену флагманского ноутбука, стал гигантский объем накопителя.

Из-за длительного дефицита компонентов памяти на рынке, опция SSD на 16 терабайтов увеличивает итоговую стоимость устройства сразу на 7000 долларов (почти 318 850 гривен).

Технические характеристики максимальной комплектации:

  • процессор M5 Max с 18-ядерным CPU и 40-ядерным графическим ускорителем GPU;
  • 128 гигабайтов оперативной памяти (дополнительная опция стоит 2000 долларов США или ориентировочно 91 100 гривен);
  • скоростной накопитель SSD объемом 16 терабайтов;
  • дисплей с нанотекстурой для уменьшения бликов.

Разница в цене между самой доступной и дорогой версией нового MacBook Pro достигает 11 650 долларов США (около 530 645 гривен).

Для сравнения, настольный компьютер Mac Studio в максимальной конфигурации с чипом M5 Ultra и 512 гигабайтами ОЗУ стоит 29 799 долларов (около 1,35 млн гривен).

Читайте больше: Камера от Pro Max и устаревший экран: в сеть слили детали о новом iPhone 18e

Что еще нужно знать?

Помимо сенсорного OLED-дисплея с технологией Tandem OLED, флагманский MacBook Pro 2026 года получил обновленный дизайн.

Ноутбук стал тоньше и легче предшественников, получил функциональный вырез Dynamic Island и культовый световой логотип на задней крышке.

Презентация ноутбука состоялась на фоне активного обновления линейки гаджетов компании:

  • представлены iPad Mini с OLED-дисплеем и обновлены моноблоки iMac на базе чипа M6;
  • выпущен хаб HomeView для управления умным домом;
  • анонсирована приставка Apple TV 4K с чипсетом A19 и колонка HomePod mini 2.
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