Новый коронавирус Stratus распространяется по миру и уже в Украине: особенности и риски штамма

В Украине и мире фиксируют новый штамм COVID-19 Stratus (XFG), который является субвариантом "Омикрона". По данным ВОЗ, он активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии, растет количество случаев инфицирования и госпитализаций. Его также обнаружили в нескольких европейских странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Что известно о Stratus

Stratus (XFG) относится к семейству "Омикрон" и происходит от линии JN.1, на которую направлена последняя версия вакцины против COVID-19. Он является комбинацией двух вариантов - LF.7 и LP.8.1.2. Всего за несколько недель его доля в мировых образцах выросла с 7% до почти 23%.

В Индии XFG стал доминирующим еще весной, а в США уже встречается у 14% больных. Сейчас штамм уже распространяется по Европе и является одним из доминирующих.

В Украине новый штамм подтвердили у 38 пациентов в семи областях и Киеве. В ЦОЗ отмечают, что распространению способствуют низкий уровень вакцинации, миграция и несоблюдение противоэпидемических правил.

Особенности штамма

Stratus имеет повышенную заразность, но не вызывает более тяжелого течения болезни. Во многих случаях наблюдают симптомы в виде охриплости.

"Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 является полностью контролируемой и такой, что не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период", - заявил и.о. генеральный директор ЦОЗ Алексей Даниленко.

Исследования показывают, что штамм лучше избегает иммунного ответа, однако имеющиеся вакцины и несколько противовирусных препаратов, вероятно, остаются эффективными для предотвращения тяжелых случаев и госпитализаций.

Что говорит ВОЗ и врачи о новом штамме

ВОЗ оценивает дополнительные риски для здоровья как низкие, но подчеркивают необходимость дальнейших исследований, в частности относительно эффективности лечения.

"Stratus не представляет глобальной угрозы и классифицирован как "вариант под наблюдением". Для тех стран, где есть моноклональные антитела для раннего лечения заболевания, это важнее, потому что их эффективность заметно снижается при появлении различных мутаций. У нас их нет. Я считаю - и не надо, потому что есть противовирусная терапия, в частности специфическая", - объясняет инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

При этом врач отмечает, что не стоит пренебрегать своим здоровьем и сразу браться за лечение, поскольку даже при незначительных симптомах медики наблюдают достаточно выраженные изменения в легких.