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Новый конкурент Galaxy Z Flip: Huawei готовит смартфон с тройной складной конструкцией

11:16 18.06.2026 Чт
2 мин
Китайский технологический гигант планирует применить уникальную технологию в компактных раскладушках
aimg Ольга Завада
Huawei разрабатывает вертикальный телефон с двумя шарнирами (фото: Pexels)

Huawei запатентовала уникальный смартфон, сочетающий в себе преимущества вертикального раскладного телефона и механизм тройной складки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный патент компании Huawei.

Новый взгляд на компактность

После успешного выпуска модели Mate XT, которая горизонтально раскладывается в полноценный планшет, Huawei приступила к расширению портфолио гибких устройств.

Свежие патентные документы, обнародованные аналитиками xleaks7, описывают гаджет, концептуально похожий на серию Galaxy Z Flip от Samsung, однако складывающийся не пополам, а втрое.

Huawei разрабатывает вертикальный телефон с двумя шарнирами (скриншот: патент Huawei)

Корпус будущей новинки будет состоять из трёх отдельных сегментов, соединённых двумя шарнирами. Они работают в противоположных направлениях.

В полностью закрытом состоянии толщина телефона увеличивается втрое, а по своим габаритам он будет напоминать классическую пачку сигарет. Однако в развернутом виде пользователь получит чрезвычайно вытянутый и длинный вертикальный дисплей.

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Уникальная конструкция экрана и камер

Инженеры Huawei заложили в патент несколько оригинальных решений, которые помогут снизить стоимость производства и упростить конструкцию:

Отказ от внешнего экрана. Благодаря Z-образному механизму складывания часть большого гибкого экрана в закрытом состоянии остается снаружи. Она выполняет роль дополнительного информационного дисплея, что избавляет от необходимости устанавливать отдельную внешнюю матрицу.

Гибкая камера. Главный модуль камер расположен в верхнем сегменте. Его расположение продумано так, чтобы объективы можно было использовать как для обычной съемки, так и для селфи, просто регулируя угол наклона шарнира.

Huawei скрывает камеру и экран в новом тройном складном смартфоне (скриншот: патент Huawei)

Баланс веса. Средняя часть корпуса отведена под материнскую плату и ключевую электронику, а нижний сегмент служит противовесом для удобного удержания развернутого устройства в одной руке.

В настоящее время разработка находится на стадии официально зарегистрированного патента. При этом точные сроки появления коммерческой версии вертикального тройного смартфона на рынке пока остаются неизвестными.

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