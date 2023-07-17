RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Новой Каховке россияне выгоняют людей из домов, чтобы обустроить там свои базы

Фото: в Новой Каховке оккупанты выселяют украинцев из собственного жилья (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированной Новой Каховке, Херсонской области, российские военные выселяют украинцев из собственных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Как сообщили в ведомстве, оккупанты массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра.

"Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", - пишет Генштаб.

Кроме того, в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты могли отключить мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение. Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг приступил к выводу подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Более того, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая КаховкаВойна России против Украины