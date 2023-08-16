Дебютант хоккейного чемпионата подписал нападающего сборной Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

21-летний новичок пополнил ряды "Кэпиталз". Столичный коллектив продлил комплектацию команды перед дебютом в элитном дивизионе отечественного хоккея.

Панченко прошлый сезон провел в составе "Энергии" из литовского Электраная. Там он выступал в балтийской Optibet Hokeja Liga и первенстве Литвы. В статусе легионера нападающий провел 30 матчей, в которых набрал 20 очков – 6 шайб, 14 передач. На родине новичок "Кэпиталз" защищал цвета "Сокола", БСФК, "Белого Барса" и "Галицких Львов".

Благодаря выступлениям за "Энергию" Панченко оказался в студенческой сборной Украины на Универсиаде-2023. Весной он дебютировал в национальной команде и уехал на чемпионат мира. На хоккейном Мундиале нападающий сыграл 5 поединков, в которых оформил 1 гол.

Летом "Киев Кэпиталз" подписал целый ряд хоккеистов. В частности, ряды нового столичного коллектива пополнили защитник Таран, нападающие Тищенко, Дворник, Кривоножкин, Койда, Куцевич, финский защитник Моксунен и другие.