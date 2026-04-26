RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Новый хит Steam: спин-офф Vampire Survivors получил 98% положительных отзывов и не просто так

20:08 26.04.2026 Вс
2 мин
Спин-офф не просто оправдал ожидания, а заставил тысячи геймеров круглосуточно собирать карточные комбо в подземельях
aimg Ольга Завада
Vampire Crawlers захватил лидерство в Steam (коллаж: РБК-Украина)

Всего за несколько дней после релиза в Steam игра Vampire Crawlers продемонстрировала потрясающие результаты. Первый официальный спин-офф легендарной Vampire Survivors получил самый высокий рейтинг "Overwhelmingly Positive" (крайне положительные отзывы).

За сорок восемь часов с момента релиза игра собрала более 4 600 отзывов, из которых 98% - положительные. Это позволило проекту мгновенно закрепиться в топе Steam.

Динамика вовлеченности игроков:

  • в день запуска пиковый онлайн составлял около 20 000 человек;
  • а 24 апреля игра установила новый рекорд - 40 802 одновременных пользователей;
  • Для сравнения: оригинальная Vampire Survivors на своем пике более 4 лет назад имела 77 061 игрока.

Такой старт, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что интерес к франшизе не только сохранился, но и трансформировался в лояльность к новым экспериментам разработчиков.

Что предлагает Vampire Crawlers

В отличие от оригинала, где основной акцент делался на выживании в реальном времени, Vampire Crawlers предлагает пошаговые бои. Игроки исследуют подземелья, собирая колоды карт и создавая зрелищные комбо-цепочки для уничтожения врагов.

Ключевые особенности геймплея

Стратегическое планирование - каждый ход требует анализа доступных карт и ресурсов.

Прогрессия - разблокировка новых способностей и бонусов происходит постепенно во время исследования различных зон.

Свежесть механик - игра "чувствуется" знакомой благодаря визуальному стилю и атмосфере, однако предлагает совершенно новый игровой опыт через карточную систему.

Благодаря сочетанию rogue-lite элементов и скрытых наград Vampire Crawlers уже называют одним из самых удачных спин-оффов в индустрии за последние годы. Судя по тому, что количество игроков продолжает расти, проект имеет все шансы приблизиться к рекордам своей предшественницы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
