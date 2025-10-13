Новый глава немецкой разведки предупредил о планах Путина

Он сообщил депутатам в Берлине, что действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, разделение обществ и запугивание населения.

"Гибридные средства, которые Россия использует для этого, теперь повсеместны. Частота отдельных инцидентов представляет новый уровень противостояния - противостояния, в котором Россия считает нас противником и воюющей стороной", - отметил Йегер.

Опасность "горячего противостояния"

По его словам, Россия маскирует свои намерения, "но на самом деле она стремится проверить наши границы".

"В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации", - сказал он.

Во время ежегодного слушания президентов федеральных разведывательных служб Йегер предупредил, что "наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, полагая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года".

По его словам, Германия находится под огнем уже сегодня.

Необходимость решительных действий

"В то же время сдержанность и мягкость интерпретируются нашими противниками, такими как Россия, как слабость - мы должны сделать правильные выводы из этого", - заявил глава BND.

Йегер заявил о необходимости противостоять противникам там, где это необходимо. "Для этого мы будем принимать более высокие риски контролируемым и последовательным образом", - сказал он.

Йегер намекнул, что новый подход может вызвать реакцию со стороны немецкого общества. "Помимо социальной поддержки, это требует доверия и поддержки политиков и законодателей. Вместе мы должны адаптировать закон BND к реалиям новой эпохи", - добавил он.