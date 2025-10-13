Новый глава немецкой разведки предупредил о планах Путина

Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент.
Об этом заявил Мартин Йегер, новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он сообщил депутатам в Берлине, что действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, разделение обществ и запугивание населения.
"Гибридные средства, которые Россия использует для этого, теперь повсеместны. Частота отдельных инцидентов представляет новый уровень противостояния - противостояния, в котором Россия считает нас противником и воюющей стороной", - отметил Йегер.
По его словам, Россия маскирует свои намерения, "но на самом деле она стремится проверить наши границы".
"В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации", - сказал он.
Во время ежегодного слушания президентов федеральных разведывательных служб Йегер предупредил, что "наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, полагая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года".
По его словам, Германия находится под огнем уже сегодня.
"В то же время сдержанность и мягкость интерпретируются нашими противниками, такими как Россия, как слабость - мы должны сделать правильные выводы из этого", - заявил глава BND.
Йегер заявил о необходимости противостоять противникам там, где это необходимо. "Для этого мы будем принимать более высокие риски контролируемым и последовательным образом", - сказал он.
Йегер намекнул, что новый подход может вызвать реакцию со стороны немецкого общества. "Помимо социальной поддержки, это требует доверия и поддержки политиков и законодателей. Вместе мы должны адаптировать закон BND к реалиям новой эпохи", - добавил он.
Ране военная разведка Украины заявила, Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе. Кремль уже формализовал соответствующие планы в официальных стратегических документах, утвержденных Путиным.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, РФ направляет средства на подготовку к большой войне - крупнейшую программу вооружения