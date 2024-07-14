Новый глава МИД Британии выступает за прекращение огня на Ближнем Востоке, - Reuters

Как заявили в МИД Британии, Лемми в воскресенье проводит встречи в Израиле с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом и обсудит "надежный и необратимый путь к решению проблемы двух государств".

Также он поднимет вопрос о 680 тонн британской гуманитарной помощи, которая ожидает допуск на ввоз в Газу.

"Смерти и разрушения в Газе - это не то, что можно игнорировать. Эта война должна безотлагательно прекратиться, с немедленным перемирием, которого будут придерживаться обе стороны", - заявил Дэвид Лемми.

Reuters отмечает, что лейбористская партия одержавшая победу на выборах в начале июля, заявляла, что долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке будут в центре внимания.