Европа считает Китай и Россию самой большой угрозой для мира

Европейские лидеры на саммите по безопасности в Сингапуре заявили о необходимости более тесного сотрудничества с Азией для противодействия вызовам от Китая и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметили: мировой порядок под угрозой.

Во время выступления на форуме Shangri-La Каллас заявила, что Россия и Китай пытаются изменить международную систему безопасности, и это "самый большой вызов нашего времени".

Она обвинила Китай в поставках России товаров двойного назначения для войны против Украины - более 80% таких товаров, по ее словам, происходят из КНР.

Макрон, в свою очередь, предупредил Пекин, что втягивание Северной Кореи в военную помощь России может иметь глобальные последствия.

"Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Юго-Восточной Азии или в Азию, он должен предотвратить привлечение Северной Кореи на европейскую землю", - заявил Макрон.

Европейские и азиатские чиновники также выразили обеспокоенность из-за кибератак, актов саботажа, рисков для подводной инфраструктуры и деятельности теневых флотов. Запад прямо обвиняет Китай в поставках РФ дронов и критических технологий.

На саммите также отметили отсутствие китайского министра обороны - впервые с 2019 года.

Макрон призвал к новой модели сотрудничества между Европой и Азией - без зависимости от США, но со свободной торговлей и сдерживанием ревизионистских стран.

"Если вы отбросите односторонность, запугивание и агрессию, а вместо этого выберете сотрудничество, общее процветание и общую безопасность, Европейский Союз всегда будет рядом с вами", - подытожила Каллас.