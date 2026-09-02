RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Новый флагман, старая проблема: Galaxy S27 может заряжаться как смартфон 2020 года

12:16 02.09.2026 Ср
2 мин
Samsung, похоже, не собирается ничего менять
aimg Ольга Завада
Базовый Samsung Galaxy S27 уступает всем (фото: Unsplash)

Samsung может снова оставить базовый Galaxy S27 без более быстрой зарядки. Будущий флагман будет иметь такую же мощность подзарядки, как Galaxy S20 шестилетней давности.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пост технического обозревателя Abhishek Yadav в X.

25 Вт в седьмом поколении подряд: что известно

В базе данных китайской организации 3C появилось устройство под номером модели SM-S9520, соответствующее базовому Galaxy S27. Согласно документации смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 10 Вт, 15 Вт и максимум 25 Вт.

Это свидетельствует о полном отсутствии прогресса в этом направлении уже в течение семи поколений подряд:

Базовый Galaxy S27 ограничится максимум 25 Вт, как и его предшественники.

Старшие версии (S27+ и S27 Ultra) сохранят пиковую мощность на уровне 45 Вт. Слухи о возможном увеличении скорости до 60 Вт не воплощены в реальность.

Состав линейки : в первом квартале 2027 года ожидается выход четырех моделей - S27, S27 Plus, S27 Pro и топового S27 Ultra.

Читайте больше: Samsung бросает вызов Apple: Galaxy Book 6 работает до 25 часов без зарядки

Сокрушительное поражение на фоне главных конкурентов?

На фоне других игроков рынка решение Samsung сберечь 25 Вт трактуется как полное фиаско. Практически все ключевые соперники в премиальном сегменте предлагают существенно более высокую скорость проводной зарядки:

  • Xiaomi 17 :100 Вт
  • Vivo X300 : 90 Вт
  • Oppo Find X9 : 80 Вт
  • iPhone 17 : 40 Вт

Пока китайские бренды позволяют полностью зарядить смартфон за 20-30 минут, будущий флагман от Samsung потребует гораздо больше времени, что может стать решающим фактором при выборе смартфона для многих покупателей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AndroidSamsungГаджетыСмартфоны