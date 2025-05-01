Новый этап реформы оборонных закупок: Умеров запустил реорганизацию ДОТ

"В декабре 2023 года мы запустили Государственный оператор тыла - ключевой элемент реформы оборонных закупок. За это время он обеспечил прозрачность и экономию в более 26 миллиардов гривен, привлечение новых поставщиков и запуск современной ИТ-системы DOT-Chain", - рассказал Умеров.

Функционирование ДОТ позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и стало основой для дальнейших шагов реформирования военных закупок по стандартам НАТО.

Однако сегодня, по словам главы Минобороны, пришло время продолжить реформы.

"Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал Приказ о создании Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла", - сообщил Умеров.

Объединение АОЗ и ДОТ

Комиссию по реорганизации ДОТ возглавит директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов. Она будет работать на базе Агентства.

Умеров добавил, что до завершения военного положения Минобороны готовит основу для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ДОТ. Цель этой реорганизации - уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска.

"Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы. Чтобы сразу после победы перейти к максимально эффективной системе обеспечения. Это - часть большого плана построения современной армии. И мы воплощаем его уже сегодня", - подчеркнул министр обороны Украины.