Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО

Министерство обороны Украины разделило формирование политики закупок и ее выполнение, и таким образом перешло на стандарты Североатлантического союза (НАТО).

Об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Клименков в ходе встречи с политическим советником Посольства США в Киеве Кристианом Муром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

В структуре ведомства образован Департамент политики закупок, который отвечает за формирование политики закупок. Непосредственно закупки переданы отдельным агентствам - "Государственному оператору тыла" и "Агентству оборонных закупок".

Дмитрий Клименков отметил, что Минобороны работает над тем, чтобы приблизить совместимость с Североатлантическим альянсом в вопросах организации закупок, бюджетного процесса, добропорядочности и институтах.

"Сотрудничество со странами НАТО - это уникальная возможность привлечь передовой военный опыт и интегрировать его в нашу собственную оборонную систему. Мы стремимся к совершенствованию стандартов и повышению квалификации наших военнослужащих, а также к укреплению оборонной мощи страны", - отметил замминистра обороны Украины.

Приближение Украины к стандартам НАТО

В конце ноября 2023 года в Минобороны Украины и Вооруженных силах ввели еще ряд стандартов НАТО. Среди обновленных доктрин будет применяться понятие "воздушные и космические операции".

19 января в Париже представители Министерств обороны Украины и Франции подписали техническое соглашение о взаимном принятии государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это позволит уменьшить финансовые расходы МОУ при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

В Верховной Раде в ближайшее время создадут комитет, где будут обсуждать адаптацию украинского законодательства к стандартам НАТО.

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