Новий етап реформи оборонних закупівель: Умєров запустив реорганізацію ДОТ

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про новий крок у реформі оборонних закупівель - реорганізацію Державного оператора тилу (ДОТ). Ініціатива має на меті об’єднати ключові структури та створити ефективну систему забезпечення війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"У грудні 2023 року ми запустили Державний оператор тилу - ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain", - розповів Умєров.
Функціонування ДОТ дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування військових закупівель за стандартами НАТО.
Однак сьогодні, за словами глави Міноборони, настав час продовжити реформи.
"Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав Наказ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу", - повідомив Умєров.
Комісію з реорганізації ДОТ очолить директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов. Вона працюватиме на базі Агенції.
Умєров додав, що до завершення воєнного стану Міноборони готує основу для об’єднання двох ключових інституцій - АОЗ та ДОТ. Мета цієї реорганізації - зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська.
"Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи забезпечення. Це - частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні", - наголосив міністр оборони України.
Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання, і таким чином перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).
В структурі відомства був утворений Департамент політики закупівель, що відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям - Державному оператору тилу й "Агенції оборонних закупівель".
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