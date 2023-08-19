В Беларусь прибыл эшелон военных РФ для участия в учениях ОДКБ
Военные Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".
По информации "Белорусский Гаюн", вчера, 18 августа, на ст. "Брест-Южный" прибыл в эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2023" пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября. В это же время в Беларуси будут проходить обучение:
- "Поиск-2023" с силами разведки;
- "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;
- "Барьер-2023" с общим формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;
- "Скала-2023" с подразделениями МЧС.
По данным издания, по меньшей мере, часть из запланированных учений пройдет на полигоне "Брестский", где военные ВС РФ будут находиться по меньшей мере до 9 сентября.
Справка
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Напомним, в этом году Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.
К тому же, Минобороны Армении отказалось проводить обучение ОДКБ на своей территории в 2023 году. Причиной тому является их нецелесообразность.
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