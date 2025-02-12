Новый дедлайн. Рада поддержала продление срока прохождения ВВК "ограниченно пригодным"

Что это означает для "ограниченно пригодных"

Документом устанавливается, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Фото: голосование в Раде за продление срока прохождения повторной ВВК "ограниченно пригодными" (t.me/yzheleznyak)

При этом таким лицам не нужно ждать получения повестки для перекомиссии. В таблице к законопроекту указано, что граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (Резерв+) с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Об этом заявлял и спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, по состоянию на 3 февраля повторную военно-врачебную комиссию прошли около 20-27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля (дедлайн, который был установлен до принятия законопроекта).

Он также отметил, что невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение. Лазуткин также уточнил, что забронированным "ограниченно пригодным" также стоит пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Почему для "ограниченно пригодных" перенесен дедлайн прохождения ВВК

Напомним, что в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" к военной службе, поэтому такие граждане должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. После чего по итогам ВВК можно будет получить один из четырех статусов:

годен (с уточнением вида службы);

непригоден (с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев);

нуждается в лечении (отпуск или стационарное лечение);

временно непригоден (с назначением даты повторного осмотра).

Законом предусматривалось, что все военнообязанные мужчины, которых ранее определили ограниченно пригодными, должны были до 4 февраля 2025 года повторно пройти медосмотр.

Но, как заявила 25 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, более 1 миллиона "ограниченно пригодных" еще этого не сделали, в том числе и потому, что не получили вызовов от ТЦК, или не смогли это сделать из-за очередей.