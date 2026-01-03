Новый бальный зал в Белом доме: Трамп лично подбирает материалы для строительства

Как пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп посетил компанию-импортера камня, расположенную неподалеку от его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там президент подбирал мрамор и оникс для будущего проекта.

В Белом доме отметили, что Трамп финансирует закупку материалов и оплату работ за свой счет или за счет частных доноров.

Ранее он заявлял, что готов потратить на строительство около 400 млн долларов, при этом выразив надежду, что общая сумма будет меньше.

Сейчас администрация президента занимается оформлением необходимой документации и согласованием разрешений, связанных с реконструкцией.

Начало строительных работ запланировано на весну 2026 года, а завершить возведение бального зала планируют к середине 2028 года.