Новый антициклон охватит Украину: где и как сегодня изменится погода

Погода в Украине

По ее словам, 31 января на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму днем ожидается +1+5 градусов. Однако такая теплая погода будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и штормовыми порывами ветра.

"Поэтому это тепло нельзя назвать таким уж комфортным", - отметила Диденко.

Сегодня с севера на территорию Украины зайдет новый мощный антициклон, который постепенно вытеснит влажные воздушные массы и принесет мороз.

В большинстве областей днем ожидается -6-10 градусов, а на севере и западе -7-12 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый, местами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Снег и мокрый снег пройдут в центре страны (кроме Винницкой области), на юге и востоке. На юго-востоке будут преобладать дожди. В западных и северных областях существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве

По прогнозу Диденко, январь в столице завершится холодной погодой с ночной температурой воздуха -14 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут -12.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня без осадков, на дорогах гололедица

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что дальше

Далее в Украине морозы будут усиливаться - надвигается вторая волна холода.

По словам Диденко, начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20-28 градусов.