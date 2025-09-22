Новейшая авиабомба УМПБ Д-30СН: разведка раскрыла детали о производителе оружия РФ

Российский высокоточный универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМБП Д-30СН включает в себя спутниковую навигационную систему. Для его производства привлечены десятки предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным разведки, УМПБ - это высокоточный управляемый авиационный боеприпас с интегрированной в корпус боевой частью. Эти бомба имеет эквивалент ФАБа-250. А вот внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны тем, что применяются в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК), в частности модуль автопилота - S.M.A.R.T.

Известно, что носителями авиабомбы могут быть бомбардировщики Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотник". Дальность применения бомбы - до 100 км, при условии применения с высоты 12-15 км.



Предварительно известно, что указанные планирующие бомбы также могут запускать с наземных платформ - 300 мм реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

В ГУР выяснили, что для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система УМПБ имеет спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) - "Комета-М8".

Владельцем патента и главным организатором производства УМПБ является российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а ключевым исполнителем выступает предприятие АО "Концерн "Гранит-электрон" из состава корпорации.

"Десятки предприятий, задействованных в производстве УМПБ Д-30СН, давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом России и уже находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции. Однако отдельные производители и поставщики комплектующих для российской авиабомбы до сих пор оставались вне поля зрения санкционной политики, а следовательно - продолжают иметь доступ к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям", - отмечают в ГУР.