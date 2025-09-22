ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новейшая авиабомба УМПБ Д-30СН: разведка раскрыла детали о производителе оружия РФ

Понедельник 22 сентября 2025 13:10
UA EN RU
Новейшая авиабомба УМПБ Д-30СН: разведка раскрыла детали о производителе оружия РФ Иллюстративное фото: разведка раскрыла детали о производителе авиабомбы УМПБ Д-30СН (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский высокоточный универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМБП Д-30СН включает в себя спутниковую навигационную систему. Для его производства привлечены десятки предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным разведки, УМПБ - это высокоточный управляемый авиационный боеприпас с интегрированной в корпус боевой частью. Эти бомба имеет эквивалент ФАБа-250. А вот внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны тем, что применяются в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК), в частности модуль автопилота - S.M.A.R.T.

Известно, что носителями авиабомбы могут быть бомбардировщики Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотник". Дальность применения бомбы - до 100 км, при условии применения с высоты 12-15 км.
Новейшая авиабомба УМПБ Д-30СН: разведка раскрыла детали о производителе оружия РФ

Предварительно известно, что указанные планирующие бомбы также могут запускать с наземных платформ - 300 мм реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

В ГУР выяснили, что для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система УМПБ имеет спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) - "Комета-М8".

Владельцем патента и главным организатором производства УМПБ является российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а ключевым исполнителем выступает предприятие АО "Концерн "Гранит-электрон" из состава корпорации.

"Десятки предприятий, задействованных в производстве УМПБ Д-30СН, давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом России и уже находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции. Однако отдельные производители и поставщики комплектующих для российской авиабомбы до сих пор оставались вне поля зрения санкционной политики, а следовательно - продолжают иметь доступ к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям", - отмечают в ГУР.

Подробно о том, чем опасны бомбы Д-30СН и есть ли риски массовых сбросов по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки Война в Украине
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"