Новітня авіабомба УМПБ Д-30СН: розвідка розкрила деталі про виробника зброї РФ

Понеділок 22 вересня 2025 13:10
Новітня авіабомба УМПБ Д-30СН: розвідка розкрила деталі про виробника зброї РФ Ілюстративне фото: розвідка розкрила деталі про виробника авіабомби УМПБ Д-30СН (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російський високоточний універсальний міжвидовий планеруючий боєприпас УМБП Д-30СН містить у собі супутникову навігаційну систему. Для його виробництва залучено десятки підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними розвідки, УМПБ - це високоточний керований авіаційний боєприпас з інтегрованою в корпус бойовою частиною. Ці бомба має еквівалент ФАБу-250. А ось внутрішні модулі та блоки УМПБ аналогічні до тих, що застосовуються в уніфікованих модулях планування та корекції (УМПК), зокрема модуль автопілота - S.M.A.R.T.

Наразі відомо, що носіями авіабомби можуть бути бомбардувальники Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотнік". Дальність застосування бомби - до 100 км, за умови застосування з висоти 12-15 км.
Новітня авіабомба УМПБ Д-30СН: розвідка розкрила деталі про виробника зброї РФ

Попередньо відомо, що вказані планеруючі бомби також можуть запускати із наземних платформ - 300 мм реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" із застосуванням стартового двигуна.

У ГУР з'ясували, що дляроботи в умовах дії засобів РЕБ навігаційна система УМПБ має супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) - "Комета-М8".

Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", а ключовим виконавцем виступає підприємство АТ "Концерн "Граніт-елєктрон" зі складу корпорації.

"Десятки підприємств, задіяних у виробництві УМПБ Д-30СН, давно відомі своїми зв’язками з військово-промисловим комплексом Росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції. Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, а відтак - продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій", - наголошують у ГУР.

Детально про те, чим небезпечні бомби Д-30СН та чи є ризики масових скидів по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Головне управління розвідки Війна в Україні
