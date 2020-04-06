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У "Слузі народу" кажуть, що коронавірусом заразилися 8 народних депутатів

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 14:38
У "Слузі народу" кажуть, що коронавірусом заразилися 8 народних депутатів
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Олександра Качури, заразилося 3 нардепи від ОПЗЖ, 2 - від "Слуги народу" і ще 2 позафракційних депутати

У восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус. Про це у своєму Telegram заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, найбільше хворих у фракції "Опозиційної платформи - За життя".

"На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання COVID-19, у Верховній раді України підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України: Віталій Борт - ОПЗЖ, Ватрас Володимир - "Слуга народу", Руслан Горбенко - "Слуга народу" (вилікувався), Ігор Кісільов - ОПЗЖ, Олександр Лукашев - ОПЗЖ, Сергій Рудик - позафракційний, Ганна Скороход - позафракційна, Сергій Шахов - "Довіра" (вилікувався)", - написав Качура

Нардеп зазначив, що з інфікованою Скороход контактували чотири депутати від "СН" - Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха. Також зі Скороход контактували три нардепи з "Європейської солідарності" - Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від коронавірусу вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко. Його сьогодні мають виписати з лікарні.

Також РБК-Україна писало про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова. Зазначимо, що депутата госпіталізували з діагнозом коронавірус 21 березня.

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