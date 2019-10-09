Новинський виступає за референдум на тему продажу землі

Ринок землі потрібно відкривати не раніше відновлення територіальної цілісності України та проведення всеукраїнського референдуму на тему продажу землі. Таку думку висловив народний депутат Вадим Новинський, коментуючи результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" на тему зняття мораторію на продаж земель сільгосппризначення в Україні.

"Більше половини українців не підтримують продаж землі, а більше 70% - проти продажу сільгоспземель іноземцям, я теж проти ідеї продажу землі іноземцям. Для того, щоб приймати рішення з такого важливого питання для всієї країни, вважаю, потрібно проводити референдум. Немає закону про референдум – його треба прийняти. І відповідно тільки після цього, тільки після встановлення миру і відновлення територіальної цілісності на всій території України провести референдум, і вже після того приймати рішення парламентом", - вважає Новинський.

Він також зазначив, що законопроект про моделі ринку землі в Україні та зняття мораторію на продаж сільгоспземель не можна приймати поспіхом.

"Потрібно бути дуже обережними в цьому питанні, він може призвести до певного вибуху, цього допустити не можна. Тому перше – референдум, друге – земля не повинна продаватися іноземцям, а тільки українським компаніям, бенефіціарами яких мають бути тільки українці. Має бути прозора система власності, щоб кінцевий власник не зміг сховатися за якимись трастами. Наступний момент – скільки землі можна продавати в однієї руки? Тут йде дискусія, хтось говорить про те, що можна продавати великі наділи, хтось пропонує від 200 до 1000 гектарів землі, обмежити. При відповіді на це питання потрібно вирішити, яка модель сільського господарства в Україні", - додав народний депутат.