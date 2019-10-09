Новинский выступает за референдум на тему продажи земли

Рынок земли нужно открывать не раньше восстановления территориальной целостности Украины и проведения всеукраинского референдума на тему продажи земли. Такое мнение выразил народный депутат Вадим Новинский, комментируя результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" на тему снятия моратория на продажу земель сельхозназначения в Украине.

"Больше половины украинцев не поддерживают продажу земли, а больше 70% - против продажи сельхозземель иностранцам, я тоже против идеи продажи земли иностранцам. Для того, чтобы принимать решения по такому важнейшему вопросу для всей страны, считаю, нужно проводить референдум. Нет закона о референдуме – его надо принять. И соответственно только после этого, только после установления мира и восстановления территориальной целостности на всей территории Украины провести референдум, и уже после принимать решение парламентом", - считает Новинский.

Он также отметил, что законопроект о модели рынка земли в Украине и снятия моратория на продажу сельхозземель нельзя принимать поспешно.

"Нужно быть очень аккуратными в этом вопросе, он может привести к определённому взрыву, этого допустить нельзя. Поэтому первое – референдум, второе – земля не должна продаваться иностранцам, а только украинским компаниям, бенефициарами которых должны быть только украинцы. Должна быть прозрачная система собственности, чтобы конечный собственник не смог скрыться за какими-то трастами. Следующий момент – какое количество земли можно продавать в одной руки? Здесь идёт дискуссия, кто-то говорит о том, что можно продавать крупные наделы, кто-то предлагает от 200 до 1000 гектаров земли, ограничить. При ответе на этот вопрос нужно решить, какая модель сельского хозяйства будет в Украине", - добавил народный депутат.