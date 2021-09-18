Новинки від Apple та історична місія SpaceX. Головне зі світу технологій

iPhone 13, нові iPad та Apple Watch

Смартфони лінійки iPhone 13 отримали більш яскравий дисплей, ніж у попереднього покоління, потужний процесор A15 Bionic, нові камери і поліпшену автономність.

Ціни на iPhone 13 mini в США стартують від 699 доларів, на iPhone 13 - від 799 доларів, на iPhone 13 Pro - від 999 доларів, на iPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів. При цьому є версія на 1 Тб пам'яті.

Фото: новий iPhone 13 (скрін відео ютуб Apple)

Новий базовий iPad (9 покоління) отримав чіп Apple A13 Bionic, поліпшені камери і підтримку True Tone - зміну колірної температури екрану відповідно до умов освітлення. Вартість в США стартує від 329 доларів.

У версії іPad mini тепер дисплей з діагоналлю 8,3 дюйма, камера теж значно краща - з підтримкою Center Stage (фокусується на людині, навіть якщо тримати гаджет під кутом). Ціна від 499 доларів.

Розумні годинники Apple Watch Series 7 виявилися менш технологічними, ніж передбачали інсайдери. По суті це те де попереднє покоління зі збільшеним і більш яскравим екраном, а також підтримкою нових функцій. Ціна від 399 доларів.

Після презентації компанія вилучила з продажу три популярні моделі - iPhone Xr, 12 Pro і 12 Pro Max.

Xiaomi представила свій флагман

Xiaomi вирішила не відставати від американського конкурента і анонсувала свою нову лінійку - Xiaomi 11T Pro, 11T і 11 Lite 5g NE.

Флагманський 11T Pro виготовлений з алюмінію і скла, оснащений чіпом Snapdragon 888, 8 або 12 ГБ оперативної і 128 ГБ або 256 ГБ постійної пам'яті. Він підтримує супершвидку 120 Вт зарядку - його 5000 мАг батарея повністю заряджається за 17 хвилин. Вартістю пристрою від 649 до 749 євро.

Фото: Xiaomi представила лінійку нових смартфонів (xiaomi.com)

Спрощена версія Xiaomi 11T оснащена процесором Dimensity 1200 Ultra, швидкою зарядкою до 67 Вт, при якій її тривалість досягає 36 хвилин. Ціна складе від 499 євро.

Середньобюджетний 11 Lite 5G NE отримав чіп Snapdragon 778G, 6,55-дюймовий AMOLED DotDisplay і потрійну камеру. Ціна на старті продажів від 396 євро.

Перші смарт-окуляри від китайського бренду

Xiaomi також готує до випуску свої перші розумні окуляри - Smart Glasses. Новинка працюватиме на базі 4-ядерного ARM-чіпа розміром з рисове зерно. Окуляри оснащені двома мікрофонами, динаміками, 5-мегапіксельною камерою і світловим індикатором.

Їх можна буде використовувати для дзвінків, навігації, роботи перекладача тексту і зображень в режимі реального часу. Поки невідомо, коли чекати новинку на ринку, але цілком ймовірно, що продукт не буде запущений за межами Китаю.

У Facebook знайшли користувачів з привілеями

Американське видання The Wall Street Journal з'ясувало, що Facebook надає особисті привілеї користувачам із секретного списку, які можуть порушувати правила соціальної мережі. До цього списку увійшли:

футболіст Неймар;

колишній президент США Дональд Трамп;

син колишнього президента США - Дональд Трамп-молодший;

сенатор Елізабет Уоррен;

модель Санна Неш;

засновник Facebook Марк Цукерберг.

Робопес від Boston Dynamics став більш незалежним від людини

Компанія Boston Dynamics випустила оновлення для свого робопса Spot, яке дозволить йому бути менш залежним від людини під час виконання завдань. Зокрема, Spot навчився динамічно змінювати свої маршрути, якщо на шляху є перешкоди.

Крім того, робопес зможе стежити за показниками вимірювальних приладів і зміною температури повітря. Також за допомогою функції розпізнавання навколишнього середовища Spot навчився робити фото.

Ще одна приватна космічна компанія

Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Її другим співзасновником став американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.

Презентацію Privateer Space провели на технологічній виставці AMOS Tech 2021. Вона буде працювати над тим, щоб космос став доступним для всіх людей.

SpaceX запустила в космос першу місію з цивільним екіпажем

Американська SpaceX запустила місію Inspiration 4, в рамках якої в космос вирушила повністю цивільна місія. Астронавти перебуватимуть на навколоземній орбіті протягом трьох днів, а потім повернуться на Землю.