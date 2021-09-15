Facebook має "таємний список" користувачів, яким дозволено порушувати правила, - WSJ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

WSJ розпочало розслідування після того, як деякі зі співробітників компанії надали йому внутрішні документи Facebook.

Виявилося, що до "таємного списку" соціальної мережі входять:

футболіст Неймар да Сілва;

колишній президент США Дональд Трамп;

син колишнього президента США - Дональд Трамп-молодший;

сенатор Елізабет Воррен;

модель Санная Неш;

засновник компанії Марк Цукерберг.

Світські зірки також захищені компанією, у той час, коли іншим мільярдам користувачів доводиться дотримуватися правил.

Зазначається, що програма діяла протягом декількох років, ще до того, як Дональду Трампу заборонили доступ до платформи після підбурювання до заворушень біля Капітолія під час яких загинули п’ятеро осіб.