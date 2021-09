Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

"Створюється несхожа на інші приватна космічна компанія Privateer Space", - написав Возняк.

Також співзасновником Privateer Space став американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.

Возняк опублікував відео, в якому говориться, що компанія "буде працювати над тим, щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

Презентацію Privateer Space проведуть на технологічній виставці AMOS Tech 2021, яка пройде 14-17 вересня.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF