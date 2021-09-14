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Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

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США, Вівторок 14 вересня 2021 09:20
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії Фото: співзасновник Apple Стів Возняк (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Він відзначив, що його компанія не буде схожа на інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Возняка.

"Створюється несхожа на інші приватна космічна компанія Privateer Space", - написав Возняк.

Також співзасновником Privateer Space став американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.

Возняк опублікував відео, в якому говориться, що компанія "буде працювати над тим, щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

Презентацію Privateer Space проведуть на технологічній виставці AMOS Tech 2021, яка пройде 14-17 вересня.

Нагадаємо, що компанія SpaceX повідомила, що запуск цивільного екіпажу в космос запланований на 15 Вересня.

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