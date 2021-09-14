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Xiaomi анонсувала смарт-окуляри з навігацією і телесуфлером

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Вівторок 14 вересня 2021 14:26
Xiaomi анонсувала смарт-окуляри з навігацією і телесуфлером Фото: Xiaomi анонсувала смарт-окуляри з навігацією і телесуфлером (weibo.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Xiaomi підготувала до випуску свої перші розумні окуляри-Smart Glasses. Це перші серійні смарт-окуляри в лінійці китайського бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на xda-developers.

Для формування зображення в новинці використана технологія MicroLED, яка дозволила інтегрувати необхідні компоненти в дужку окулярів. Там же розміщений чотирьохядерний ARM-чіп, розмір якого-2,4х2, 02 мм - можна порівняти з рисовим зерном.

Крім того, розумні окуляри Xiaomi оснащені двома мікрофонами з формуванням променя, динаміками, 5-мегапіксельною камерою, світловим індикатором, що попереджає інших, коли камера використовується.

При цьому Xiaomi дозволяє використовувати окуляри для здійснення голосових викликів, відображення навігації, а також працює як перекладач тексту і зображень в реальному часі.

Для перекладу використовується вбудована 5-Мп камера, мікрофон і перекладацький алгоритм, здатний перетворювати звук в текст і переводити його.

Однак компанія не повідомила, коли очікувати новинку на ринку, але цілком імовірно, що продукт не буде запущений за межами Китаю.

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