Новачок УПЛ "Колос" дебютує в єврокубках матчем з "Арісом"

Ковалевський "Колос", який вперше в історії пробився в Лігу Європи, почне свій європейський шлях з другого кваліфікаційного раунду. Суперником команди Руслана Костишина стане "Аріс" (Греція).

У цьому сезоні переможець відбіркового раунду визначається за підсумками одного матчу. У разі нічиєї буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових. Матчі пройдуть 17 вересня без глядачів на трибунах. Переможець протистояння вийде в третій відбірковий раунд Ліги Європи.

Варто відзначити, що "Колос" проводить свій дебютний сезон в українській Прем'єр-лізі. Ще минулого року клуб з Ковалівки грав у Першій лізі. Команда Руслана Костишина оформила перший в історії вихід в єврокубки, обігравши в плей-офф "Маріуполь" (1:0).

"Аріс" здобув перепустку у кваліфікаційний раунд Ліги Європи, посівши п’яту сходинку у чемпіонаті Греції-2019/20.

Окрім ковалівців, цього сезону Україну в Лізі Європи представлятимуть ще два клуби - "Зоря" та "Десна". Луганська команда стартує у груповому раунді, а чернігівці розпочнуть боротьбу із третього кваліфікаційного раунду, жеребкування якого відбудеться завтра, 1 вересня.

Нагадаємо, раніше свого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів дізналося "Динамо". Кияни проведуть перший під керівництвом Мірчі Луческу матч в єврокубках проти голландського АЗ.

"Шахтар" у ранзі чемпіона України має пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.