Новичок УПЛ "Колос" дебютирует в еврокубках матчем с "Арисом"

Ковалевский "Колос", который впервые в истории пробился в Лигу Европы, начнет свой европейский путь со второго квалификационного раунда. Украинский клуб проведет игру в гостях против "Ариса" (Греция).

В этом сезоне победитель отборочного раунда определяется по итогам одного матча. В случае ничьей будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Матчи пройдут 17 сентября без зрителей на трибунах. Победитель противостояния выйдет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Стоит отметить, что "Колос" проводит свой дебютный сезон в украинской Премьер-лиге. Еще в прошлом году клуб из Ковалевки играл в Первой лиге. Команда Руслана Костышина оформила первый в истории выход в еврокубки, обыграв в плей-офф "Мариуполь" (1:0).

"Арис" получил пропуск в квалификационный раунд Лиги Европы, заняв пятое место в чемпионате Греции-2019/20.

Кроме ковалевцев, в этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять еще два клуба - "Заря" и "Десна". Луганская команда стартует в групповом раунде, а черниговцы начнут борьбу с третьего квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится завтра, 1 сентября.

Напомним, ранее своего соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало "Динамо". Киевляне проведут первый под руководством Мирчи Луческу матч в еврокубках против голландского АЗ.

"Шахтер" в ранге чемпиона Украины получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.