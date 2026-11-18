Как пояснил нардеп, уже наблюдаются определенные изменения в динамике мобилизационных процессов. В первую очередь речь идет об усилении контроля за ВЛК и повышении их ответственности. Сейчас крайне важно, чтобы комиссии не признавали годными к военной службе тех, кто не способен выполнять боевые задачи.

"Необходимый количественный показатель уже более года держится на уровне плюс-минус 30 тысяч человек в месяц - столько людей привлекается в войска путем мобилизации. Однако среди этих 30 тысяч была достаточно значительная часть военнослужащих, которые либо по возрасту, либо по состоянию здоровья не могли реально выполнять боевые задачи", - пояснил Вениславский.

По его словам, новые меры уже дают результат. В частности, увеличивается доля военнослужащих, пригодных к военной службе и способных выполнять боевые задачи.

Нардеп также подчеркнул, что доля тех, кто может быть привлечен исключительно к выполнению задач в тылу или подразделениях обеспечения, снижается.

"Есть определенные пропорции, которые соблюдаются, - озвучивать их я не могу, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ. Но в целом благодаря повышению качества состава мобилизованных граждан Украины, которые могут быть реально вовлечены в боевые действия, мы удовлетворяем потребности, сформированные Генеральным штабом. То есть новых системных проблем с мобилизацией сейчас не возникло", - подчеркнул Вениславский.

Он также подтвердил, что уровень конфликтности удалось снизить. Результаты этой работы можно увидеть при мониторинге открытых источников информации.

"Конфликты, связанные с так называемой "бусификацией", когда военнообязанных или просто прохожих на улицах хватали и заталкивали в микроавтобусы, практически сошли на нет. К проведению мобилизационных мероприятий привлечены военнослужащие Военной службы правопорядка. Надеюсь, что в ближайшее время они станут..."

По его словам, все эти меры позволили снизить количество конфликтов и нарушений в процессе мобилизации со стороны военнослужащих ТЦК и СП. Пока динамика действительно положительная.

Несмотря на это, в парламенте до сих пор ожидают от Министерства обороны Украины подготовленные законопроекты, которые правительство должно внести на рассмотрение. В них должны быть предусмотрены предложения и меры, способные сделать мобилизацию более справедливой.

По словам Вениславского, Минобороны должно разработать алгоритмы, которые общество воспримет как более справедливые с точки зрения проведения мобилизационных мероприятий. Пока соответствующие наработки комитету не представили.

"Решить проблемные вопросы мобилизации без комплексного подхода мы не можем. Поэтому, безусловно, мы ожидаем ряд законопроектов, которые будут касаться как более системного решения вопросов СЗЧ, так и проблем, связанных с мобилизационными мероприятиями", - отметил Вениславский.