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Новые пробки на выезде из города? В Киеве частично перекрывают ключевой проспект (схема)

В Киеве частично ограничивают движение по одной из самых длинных магистралей (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 2 августа, в Киеве вводят частичное ограничение движения транспорта на участке важного для многих водителей проспекта, а также по одному из переулков, который к нему примыкает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно ограничивают движение и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в субботу, 2 августа, в столице частично ограничивают движение по участку Берестейского проспекта.

Изменения для водителей вводят:

  • с 8:00 (утром);
  • до 17:00 (вечером).

Уточняется, что частичное ограничение движения запланировано на участке проспекта:

  • в направлении на выезд из города Киева;
  • возле остановки общественного транспорта "Парк Нивки".

Частичное ограничение движения по участку Берестейского проспекта (карта: kyivcity.gov.ua)

Сообщается, что на этом участке Берестейского проспекта дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на сегодня запланировали еще и частичное ограничение движения транспорта по Политехническому переулку на участке:

  • от Берестейского проспекта;
  • до улицы Политехнической.

Там дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части:

  • с 8:00 (утром);
  • до 21:00 (вечером).

Частичное ограничение движения по Политехническому переулку (карта: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании своего маршрута", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что в целом Берестейский проспект в Киеве пролегает через три района: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.

Этот столичный проспект начинается от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) и тянется до Берестейского шоссе, что делает его одной из самых длинных магистралей города (11,8 км).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Впоследствии сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Тем временем для всех водителей в столице до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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