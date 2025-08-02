Новые пробки на выезде из города? В Киеве частично перекрывают ключевой проспект (схема)

Где именно ограничивают движение и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в субботу, 2 августа, в столице частично ограничивают движение по участку Берестейского проспекта.

Изменения для водителей вводят:

с 8:00 (утром);

до 17:00 (вечером).

Уточняется, что частичное ограничение движения запланировано на участке проспекта:

в направлении на выезд из города Киева;

возле остановки общественного транспорта "Парк Нивки".

Частичное ограничение движения по участку Берестейского проспекта (карта: kyivcity.gov.ua)

Сообщается, что на этом участке Берестейского проспекта дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на сегодня запланировали еще и частичное ограничение движения транспорта по Политехническому переулку на участке:

от Берестейского проспекта;

до улицы Политехнической.

Там дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части:

с 8:00 (утром);

до 21:00 (вечером).

Частичное ограничение движения по Политехническому переулку (карта: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании своего маршрута", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что в целом Берестейский проспект в Киеве пролегает через три района: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.

Этот столичный проспект начинается от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) и тянется до Берестейского шоссе, что делает его одной из самых длинных магистралей города (11,8 км).