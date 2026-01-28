Новые требования и сроки: как изменится поступление в колледжи в 2026 году

Министерство образования и науки обнародовало проект Порядка приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году. Документ вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 2 февраля, и он содержит ряд новаций для поступающих после 9 и 11 классов.
В МОН подчеркивают: речь идет именно о проекте документа, поэтому отдельные положения еще могут быть скорректированы после его окончательного утверждения.
Для получения степени профессионального младшего бакалавра будут принимать поступающих после 9 и 11 классов, а также лиц, которые уже имеют другую образовательную степень и планируют получить новую специальность.
Выпускники 9 классов будут поступать на дневную или дуальную форму обучения с одновременным получением полного общего среднего образования профессионального направления. Зато поступающие после 11 класса будут зачисляться на первый курс по сокращенному сроку обучения.
Проект Порядка позволяет получать профессиональное предвысшее образование по другой специальности на основе диплома младшего бакалавра, бакалавра или магистра. Также это касается лиц, которые уже учатся в колледже или вузе не менее одного года и выполнили индивидуальный учебный план.
В то же время предусмотрены и ограничения. В частности, не допускается одновременное обучение по двум или более образовательно-профессиональным программам дневной или дуальной формы. Также нельзя получать несколько специальностей за средства государственного или местного бюджета.
Поступление в колледжи в 2026 году будет происходить по результатам собеседования, творческого или физического конкурса, а также на основе мотивационных писем.
Вместо собеседования поступающий сможет подать результаты НМТ 2023-2026 годов. В таком случае конкурсный балл будет определяться как средний балл двух предметов НМТ на выбор абитуриента или средний балл всех предметов с повышением на 25%, но не выше 200 баллов.
Для участников международных олимпиад и членов национальных сборных команд Украины предусмотрено автоматическое зачисление оценки 200 баллов.
Поступающие смогут подать всего до 15 заявлений: не более пяти - на бюджетные места и до десяти - на контрактную форму обучения.
Подача заявлений будет происходить через электронные кабинеты в ЕГЭБО. Учебные заведения обязаны создать консультационные центры, где абитуриентам будут помогать с регистрацией и подачей документов.
Для выпускников 9 классов регистрация электронных кабинетов стартует 25 июня и продлится до 20 октября. Подача заявлений - с 1 по 14 июля.
Собеседования и творческие конкурсы будут проводить с 15 по 23 июля. Рейтинговые списки обнародуют до 27 июля, а зачисление на бюджет состоится не позднее 4 августа.
Регистрация электронных кабинетов для поступающих после 11 класса начнется 1 июля. Подача заявлений продлится с 6 июля до 27 июля - для поступающих с собеседованием или творческим конкурсом, и до 2 августа - для тех, кто поступает только по результатам НМТ.
Зачисление на бюджетные места запланировано до 19 августа, на контракт - до 30 августа.
Колледжи имеют право проводить дополнительный набор студентов на контрактную форму обучения. Количество таких сессий не будет превышать двух, а завершить дополнительное зачисление должны не позднее 20 октября.
