Канада изменила правила для украинских беженцев: что нужно знать
Украинцам, которые планируют поездку в Канаду в 2024 или уже в следующем году, следует ознакомиться с обновленными иммиграционными правилами. Это связано с тем, что условия въезда и оформления вида на постоянное проживание изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.
Стало известно, что 22 октября 2024 года была закрыта услуга по оформлению вида на постоянное место жительства для граждан Украины с членами семьи в Канаде.
"Мы продолжим обработку заявок, полученных до этой даты или раньше", - добавили в правительстве.
Также сообщается, что статус уже поданной заявки до 22 октября 2024 года можно проверить в любое время онлайн.
Кроме того, в правительстве напомнили, что Канадская программа для украинцев CUAET, заработавшая с началом полномасштабной войны в Украине, завершилась в 2023 году, но получение некоторых услуг в ее пределах еще возможно до 2025 года.
В частности, украинцы, прибывающие в Канаду впервые, могут рассчитывать на:
- помощь с оформлением документов,
- консультации по поиску работы,
- бесплатные языковые курсы.
Однако, обратите внимание, что в пределах CUAET больше не доступны аэропортовый трансфер и временное проживание в гостиницах.
Для посещения Канады украинцы теперь должны оформлять одну из типичных виз - туристическую, гостевую или бизнес-визу.
Сообщается, что все типы виз требуют стандартного пакета документов, включающего:
- загранпаспорт,
- подтверждение финансовой стабильности,
- бронирование билетов и жилья,
- при необходимости свидетельства о браке или документы на детей.
Отмечается, что несмотря на завершение программы CUAET и прекращение выдачи вида на постоянное проживание гражданам Украины, имеющим родственников в Канаде, правительство страны продолжает поддерживать украинцев, уже прибывших в Канаду.
Там добавили, что для новоприбывших украинцев будут действовать общие иммиграционные требования.
Ранее мы рассказывали о том, как Канада помогает украинским беженцам и какие выплаты там предусмотрены.
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