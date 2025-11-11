Новые удары вглубь РФ и Покровск: главное из доклада Сырского Зеленскому

По словам президента, самой сложной остается ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где российская армия наращивает интенсивность и масштабы штурмов. Зеленский отметил, что погодные условия сейчас способствуют атакам врага, однако украинские подразделения продолжают уничтожать силы противника.

"Спасибо каждому нашему подразделению, каждому воину, которые задействованы для защиты украинских позиций", - подчеркнул глава государства.

В то же время на Купянском направлении ситуация несколько улучшилась. По словам Зеленского, там есть результаты в пользу украинских военных, и такая тенденция держится уже несколько недель.

Отдельно президент и Сырский обсудили работу украинских дальнобойных средств поражения.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается", - подытожил президент.