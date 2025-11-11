RU

Новые удары вглубь РФ и Покровск: главное из доклада Сырского Зеленскому

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главкомом Александром Сырским, во время которого обсудили оперативную обстановку на фронте и результаты работы украинских ударных систем в глубине территории РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

По словам президента, самой сложной остается ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где российская армия наращивает интенсивность и масштабы штурмов. Зеленский отметил, что погодные условия сейчас способствуют атакам врага, однако украинские подразделения продолжают уничтожать силы противника.

"Спасибо каждому нашему подразделению, каждому воину, которые задействованы для защиты украинских позиций", - подчеркнул глава государства.

В то же время на Купянском направлении ситуация несколько улучшилась. По словам Зеленского, там есть результаты в пользу украинских военных, и такая тенденция держится уже несколько недель.

Отдельно президент и Сырский обсудили работу украинских дальнобойных средств поражения.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается", - подытожил президент.

 

Бои за Покровск

Покровское направление уже длительное время остается одним из самых горячих участков фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за сам город Покровск.

Согласно утренней сводке Генерального штаба, за минувшие сутки украинские защитники отбили 63 атаки российских войск в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и Дачное.

Ранее спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что украинские подразделения уверенно удерживают свои позиции и наносят значительные потери оккупантам в городской застройке Покровска.

В ВСУ признают, что сейчас ситуация в Покровске остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Также отмечается, что российские войска проникли в городскую застройку - они хотят создать условия для полного окружения украинских сил в городе.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПокровскКупянскВойна в УкраинеАлександр Сырский