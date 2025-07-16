Новые тренды на рынке труда: какие профессии стали актуальными в 2025 году

Вакансии, которых еще три года назад не существовало, сегодня активно появляются на сайтах поиска работы. Что же изменило рынок труда, кто сейчас в спросе и почему конкуренция за "удаленку" достигает рекордов?
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.
Последние годы изменили не только условия труда, но и сами профессии. Сейчас наряду с традиционными вакансиями появляются те, которые еще недавно казались нестандартными.
В последнее время работодатели все активнее размещают подобные предложения
Как оказалось, самое заметное изменение за последние три года - это военный рекрутинг. Сообщается, что почти 10 000 вакансий связаны с Силами обороны.
"Как следствие - вакансии, связанные с ветеранской политикой или работой с ветеранами как целевой аудиторией", - добавляют в Work.ua.
Еще один блок относительно новых профессий - те, что связаны с развитием искусственного интеллекта.
Как оказалось, в этой сфере вакансий все еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения.
Однако, это не только украинская история. Собеседник РБК-Украина отметил, что во всем мире 2022-2024 годы были периодом сокращений в техгигантах, например Meta, Microsoft, Amazon. Поэтому конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.
Также отмечается, что существенно вырос спрос на гибкий график и удаленную работу.
"Почти 18% людей, имеющих резюме на Work.ua, ищут удаленную работу. Конкуренция за дистанционные вакансии в 5-6 раз выше средней", - пояснили в Work.ua.
Узнать подробнее о главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда, можно в полном блиц-интервью Work.ua для РБК-Украина.
Заметим, что вчера мы опубликовали рейтинг самых востребованных профессий в Украине.
Стоит также добавить, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.
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